В России фиксируется снижение темпов прироста новых случаев коронавирусной инфекции, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве. «Мы на ежедневной основе осуществляем мониторинг эпидемиологической ситуации в стране. И сегодня мы можем сказать, что в стране с распространением новой коронавирусной инфекции ситуация стабилизируется», — сказала она. По ее словам, суточный показатель заболеваемости в регионах сильно отличается. "В два и более раз выше среднего по России показатель превышен в Республиках Карелия, Калмыкия, в Санкт-Петербурге", — рассказала она. Голикова подчеркнула, что в 29 регионах страны показатели заболеваемости снижаются, еще в 54 эпидемическая ситуация стабилизируется. "В стадии стабильного снижения находятся 29 регионов страны, в стадии стабилизации — 54, нестабильная ситуация пока отмечается в двух регионах страны, это Костромская и Псковская области, но мы очень надеемся, что и там ситуация стабилизируется", — рассказала вице-премьер. По словам Голиковой, превышение средних по стране значений в два и более раз наблюдается в Карелии, Калмыкии и Санкт-Петербурге. Минимальные уровни, по словам вице-премьера, фиксируются в Татарстане, Чечне, Дагестане, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае. "За прошедшую неделю, календарную неделю по воскресенье включительно темп прироста снизился с 0,52% до 0,45%", — сказала она добавив, что на сегодняшний день наблюдается дальнейшее снижение, и этот показатель составляет 0,4%. Также вице-премьер рассказала, что в стране поддерживается высокий уровень тестирования на COVID-19, что позволяет своевременно принимать меры. За последние сутки в России подтвердили 15 916 новых случаев коронавируса. При этом без клинических проявлений COVID-19 выявили у 1 590 человек. Всего в РФ зарегистрировано 3 983 197 случаев коронавирусной инфекции.
Голикова рассказала о ситуации с COVID-19 в регионах
Фото: Прайм
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