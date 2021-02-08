Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Голикова рассказала о ситуации с COVID-19 в регионах 

Москва24 и ещё 2 1 час назад
Голикова рассказала о ситуации с COVID-19 в регионах
Фото: Прайм
В России фиксируется снижение темпов прироста новых случаев коронавирусной инфекции, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве. «Мы на ежедневной основе осуществляем мониторинг эпидемиологической ситуации в стране. И сегодня мы можем сказать, что в стране с распространением новой коронавирусной инфекции ситуация стабилизируется», — сказала она. По ее словам, суточный показатель заболеваемости в регионах сильно отличается. "В два и более раз выше среднего по России показатель превышен в Республиках Карелия, Калмыкия, в Санкт-Петербурге", — рассказала она. Голикова подчеркнула, что в 29 регионах страны показатели заболеваемости снижаются, еще в 54 эпидемическая ситуация стабилизируется. "В стадии стабильного снижения находятся 29 регионов страны, в стадии стабилизации — 54, нестабильная ситуация пока отмечается в двух регионах страны, это Костромская и Псковская области, но мы очень надеемся, что и там ситуация стабилизируется", — рассказала вице-премьер. По словам Голиковой, превышение средних по стране значений в два и более раз наблюдается в Карелии, Калмыкии и Санкт-Петербурге. Минимальные уровни, по словам вице-премьера, фиксируются в Татарстане, Чечне, Дагестане, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае. "За прошедшую неделю, календарную неделю по воскресенье включительно темп прироста снизился с 0,52% до 0,45%", — сказала она добавив, что на сегодняшний день наблюдается дальнейшее снижение, и этот показатель составляет 0,4%. Также вице-премьер рассказала, что в стране поддерживается высокий уровень тестирования на COVID-19, что позволяет своевременно принимать меры. За последние сутки в России подтвердили 15 916 новых случаев коронавируса. При этом без клинических проявлений COVID-19 выявили у 1 590 человек. Всего в РФ зарегистрировано 3 983 197 случаев коронавирусной инфекции.
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
Москва24: последние новости
Актриса фильма "Метро" выразила соболезнования в связи со смертью Виталия Альшанского Актриса фильма "Метро" выразила соболезнования в связи со смертью Виталия Альшанского В Центре Гамалеи оценили возможность новой волны коронавируса В Центре Гамалеи оценили возможность новой волны коронавируса Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса
Комментарии
Общество , Татьяна Голикова , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
01:02
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
Общество
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
00:10
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
02:06
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
Происшествия
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
00:21
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
Общество
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
00:27
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
Происшествия
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
01:18
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
Происшествия
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
00:22
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
Происшествия
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
00:27
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
Происшествия Криминал
Названа причина задержания депутата Бондаренко
00:21
Названа причина задержания депутата Бондаренко
Происшествия
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
02:13
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение