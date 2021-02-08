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В Московской области рассказали о создании детских мини-садов 

RT на русском 42 минуты назад
В Московской области рассказали о создании детских мини-садов
Фото: РИА Новости
Министр образования Московской области Ирина Каклюгина доложила губернатору региона Андрею Воробьёву, что в 10 подмосковных городах появятся новые и современные детские мини-сады.
Первые три сада откроются уже через несколько недель в Балашихе, передаёт телеканал «360».

«У нас топ-5 районов, в которых самая высокая очерёдность. Это Красногорск, Балашиха, Одинцово, Химки и Ленинский округ. И мы назвали новый проект «Мини-сады». Мы открываем мини-сады на самых «горящих» территориях», — рассказала министр.

Она отметила, что губернатор давал полгода на поиск быстрого решения проблемы с местами в детских садах, которая особенно актуальна в густонаселённых микрорайонах.
По сообщениям ИА «Удмуртия», в Удмуртии рассказали о планах по строительству школ и детсадов.
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Общество , Андрей Воробьев , Балашиха , Красногорск , Московская область , Одинцово , Удмуртская Республика , Химки
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