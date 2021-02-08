В Московской области рассказали о создании детских мини-садов 

«У нас топ-5 районов, в которых самая высокая очерёдность. Это Красногорск, Балашиха, Одинцово, Химки и Ленинский округ. И мы назвали новый проект «Мини-сады». Мы открываем мини-сады на самых «горящих» территориях», — рассказала министр.