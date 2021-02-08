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Врач предупредил россиян о распространении страшной болезни 

News.ru 1 час назад
Врач предупредил о стремительном распространении проказы в стране
Фото: РИА Новости
Шесть новых случаев заболевания лепрой (проказой) диагностировали в России в 2020 году, тогда как в предыдущем году в стране был выявлен лишь один новый случай этой болезни. Об этом сообщил руководитель Научно-исследовательского института по изучению лепры Виктор Дуйко.
НИИ базируется в Астраханской области и является единственным государственным учреждением в РФ, где занимаются диагностикой и лечением лепры. Дуйко заявил, что в 2020-ом проказу обнаружили у жителя Санкт-Петербурга и у жителя Калмыкии, остальные заболевшие — уроженцы Астраханской области из старых активных очагов лепры. Все шесть случаев первичные.

Рост связан с лучшей диагностикой — раз. Накладка коронавируса — два, — цитирует РИА Новости эксперта.

По его словам, коронавирус приводит к обострению всех инфекционных заболеваний и усугубляет течение болезни, тем более, что лепра является иммунодефицитным состоянием.
В октябре 2018 года вспышку проказы зафиксировали в РФ. Научно-исследовательский институт по изучению лепры начал лечение семи новых больных, выявленных в Астраханской области. В остальных регионах страны случаев заболевания проказой зафиксировано не было. Тогда директор института Виктор Дуйко сообщил, что шесть пациентов заболели впервые, а седьмой на протяжении нескольких лет находится на диспансерном наблюдении. Глава НИИ отметил, что на диспансерном учёте в учреждении состоят 125 жителей региона, переболевших проказой. В России таких пациентов всего 250.
Лепра, или проказа (её ещё называли финикийской болезнью, медленной смертью, крымской болезнью, болезнью Святого Лазаря), — это хронический недуг, вызываемый микобактериями. Он поражает кожу, периферическую нервную систему, глаза, дыхательные пути, а также кисти и стопы. Одна из известных жертв инфекции — король Иерусалима Балдуин IV.
Поставленные на учёт больные остаются под наблюдением медиков пожизненно, поскольку, даже после ремиссии, проказа может вернуться, писал NEWS.ru.
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Общество , РИА Новости
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