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Погода в России: «Опасное явление»: погодная аномалия накрывает Россию 

Газета.Ru 30 минут назад
Европейскую Россию ждет экстремальное похолодание, заявили в Гидрометцентре. Аномальные морозы продержатся несколько дней, в связи с чем для жителей северо-западных и центральных областей выпущено штормовое предупреждение.
Неблагоприятные погодные условия ждут также Сибирь, Урал и Поволжье.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что аномалией на европейской территории России считается явление, когда температура опускается ниже отметки -7°C — именно это прогнозируется на период с 7 по 11 февраля.

«А это опасное явление погоды… Такое шторм-предупреждение было выпущено, и все готовятся к этому», — предупредил Роман Вильфанд, передает РИА «Новости».

Он добавил, что опасная аномалия охватит огромную территорию. Продолжительное похолодание ниже нормы ждет Северо-Западный федеральный округ, Центральный федеральный округ, Поволжье и Урал, западносибирские регионы.
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Самые низкие температуры в европейской части страны придутся на вторник и среду. Ночью в Москве похолодает до -30°C, под Костромой и Владимиром — до -32°C. Днем в выходные температуры составят порядка -10°C.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как правильно одеваться в морозы. По его словам, в таких погодных условиях следует не забывать про шарф и носить перчатки под варежки.

«Хорошо согревают в холода ворсистые материалы, шерсть. Одеваться нужно в несколько слоев. Три-четыре слоя сохранят тепло за счет воздуха между ними», — подчеркнул Тяжельников.

Специалист добавил, что следует также надевать непродуваемую шапку, которая будет закрывать уши. Он отметил, что москвичам необходимо носить теплую и удобную обувь, а также напомнил о кофе и чае, которые согревают в холодную погоду.
6 февраля в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности. «Очень низкая температура. Период предупреждения с 20:00 7 февраля до 20:00 9 февраля. Аномально холодная погода», — сообщается на сайте Гидрометцентра.
По словам руководителя центра «Метео» Александра Шувалова, такие морозы сохранятся в столице до середины февраля. «Вся первая половина февраля будет достаточно холодная. Температуры минус 15 градусов днем и минус 20 градусов ночью не будут редкостью до середины месяца», — сказал он в эфире «Радио 1».
Потепления в столице и области стоит ожидать только во второй половине февраля.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказывала «Российской газете» о февральской погоде в азиатской части страны. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, республике Коми, Красноярском крае и на Чукотке сильных морозов не ожидалось. А вот в Хабаровском крае и Приморье, а также на Сахалине, скорее всего, будет холоднее, чем обычно.
В европейской части России, особенно на северо-западе, в центре страны и Поволжье, как обещала Паршина, должно быть много снега. Кроме того, снегопады ожидаются в сибирских регионах, считают в Гидрометцентре.
31 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что весна в Москву и в другие регионы центральной части европейской России придет в конце марта.

«Весна в понимании метеорологов — устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений — приходится на 28 марта. Северный у нас климат», — объяснил синоптик.

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Общество , Видео , Погода , Статьи , Андрей Тяжельников , Людмила Паршина , Роман Вильфанд , РИА Новости , Комсомольская правда , "Российская газета"
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