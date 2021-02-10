Эксперт рассказал о правильной дезинфекции масок 

О правильной дезинфекции масок в период пандемии напоминают эксперты. Нетканые маски нет смысла стирать, а вот марлевые, напротив, необходимо. Об этом рассказала директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова.

Современные маски, по ее словам, делаются из мелтблауна или спанбонда. Это нетканые материалы с очень маленьким диаметром отверстий, которые эффективно задерживают вирус и предотвращают пропитывание маски влагой, что снижает ее фильтрующую активность. Обычно это одноразовое изделие, которое необходимо менять каждые два часа.

"Их нельзя стирать, использовать многократно, так как они перестают выполнять свою функцию и дают ложное чувство безопасности тому, кто ее носит, и окружающим", — цитирует эксперта РИА Новости.

По ее словам, маски из ткани в имеющихся исследованиях показали себя хуже, чем простые одноразовые маски из нетканых материалов. А самыми неэффективными оказались марлевые маски.