В Подмосковье разрешили посещать ночные клубы 

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Запрет на посещение ночных клубов сняли в Московской области в связи с нормализацией ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на портале регионального правительства.

Согласно документу, с понедельника в Московской области возобновляется возможность посещения гражданами ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил , что практически все ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом, сняты. Область возвращается к обычной жизни.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 200 203 случая заражения, в том числе 912 за последние сутки. Выздоровели 161 059 человек, умерли 4 036.