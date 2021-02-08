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В Подмосковье разрешили посещать ночные клубы 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
В Подмосковье разрешили посещать ночные клубы
Фото: РИА Новости
Запрет на посещение ночных клубов сняли в Московской области в связи с нормализацией ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на портале регионального правительства.
Согласно документу, с понедельника в Московской области возобновляется возможность посещения гражданами ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что практически все ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом, сняты. Область возвращается к обычной жизни.
Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 200 203 случая заражения, в том числе 912 за последние сутки. Выздоровели 161 059 человек, умерли 4 036.
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Общество , Андрей Воробьев , Московская область
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