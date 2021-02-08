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Около 40 соцобъектов построят в Подмосковье в 2021 г 

РИАМО и ещё 1 52 минуты назад
Около 40 соцобъектов построят в Подмосковье в 2021 г
Фото: РИАМО, Александр Манзюк
Почти 40 образовательных, медицинских, спортивных и культурных объектов планируют построить в Подмосковье в этом году, сообщил в понедельник министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«В 2021 году мы не снижаем темпы строительства новых объектов. Будет построено 40 социальных объектов. Упор на объектах образования», — сказал Локтев в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Локтев отметил, что речь идет о 27 школах и детсадах, шести объектах здравоохранения, трех спортивных объектах и двух объектах культуры.
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Общество , Андрей Воробьев , Московская область
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