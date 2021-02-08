Трутнев потребовал активизировать вакцинацию на Дальнем Востоке 

— В крае темп прироста заболевших составляет 0,5%. Это чуть выше, чем средние показатели по Дальневосточному федеральному округу (0,4%). В регионе есть достаточное количество койко-мест (118% от норматива), загрузка их составляет около 11% процентов. Важно, чтобы система здравоохранения работала максимально эффективно, — подчеркнул на совещании Юрий Трутнев.

О ситуации в регионе доложила заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко. В регионе выявлено заболевание COVID-19 у 37,9 тыс. человек (выздоровели 29,6 тыс. человек, скончались 569 человек). На стационарном лечении находится 657 пациентов с установленным диагнозом. Койки, оснащенные аппаратами ИВЛ, загружены на 10,66%. В резерве находятся 1592 койко-места. На амбулаторном лечении находится 6118 человек. Время ожидания врача при вызове на дом пациентом с подозрением на COVID-19 составляет до восьми часов, при неотложных состояниях — в течение двух часов.

На совещании также обсуждалось обеспеченность региона лекарственными средствами и препаратами, для чего региону было предоставлено более 110 млн рублей из резервного фонда правительства РФ, а из регионального бюджета дополнительно было выделено 143 млн рублей.