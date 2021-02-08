Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Трутнев потребовал активизировать вакцинацию на Дальнем Востоке 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
Трутнев потребовал активизировать вакцинацию на Дальнем Востоке
Фото: РИА Новости
В целом ситуация и на Дальнем Востоке, и в Приморье улучшается, заявил в ходе рабочей поездки в Приморский край заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

— В крае темп прироста заболевших составляет 0,5%. Это чуть выше, чем средние показатели по Дальневосточному федеральному округу (0,4%). В регионе есть достаточное количество койко-мест (118% от норматива), загрузка их составляет около 11% процентов. Важно, чтобы система здравоохранения работала максимально эффективно, — подчеркнул на совещании Юрий Трутнев.

О ситуации в регионе доложила заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко. В регионе выявлено заболевание COVID-19 у 37,9 тыс. человек (выздоровели 29,6 тыс. человек, скончались 569 человек). На стационарном лечении находится 657 пациентов с установленным диагнозом. Койки, оснащенные аппаратами ИВЛ, загружены на 10,66%. В резерве находятся 1592 койко-места. На амбулаторном лечении находится 6118 человек. Время ожидания врача при вызове на дом пациентом с подозрением на COVID-19 составляет до восьми часов, при неотложных состояниях — в течение двух часов.
На совещании также обсуждалось обеспеченность региона лекарственными средствами и препаратами, для чего региону было предоставлено более 110 млн рублей из резервного фонда правительства РФ, а из регионального бюджета дополнительно было выделено 143 млн рублей.
Юрий Трутнев обратил особое внимание руководства региона на необходимость максимально возможного охвата населения вакцинированием. "В среднем мы можем прививать до 1,5 тыс. населения в день, один пункт — до 50 человек. На сегодня более 15 тыс. человек уже провакцинировано — это половина доз от переданных ранее. Мы в плановом порядке до прихода следующей партии закончим вакцинацию и с приходом очередной, которую ожидаем в середине февраля, продолжим эту работу. Конечно, нужно наращивать темпы, за счет созданной системы в муниципалитетах планируем это сделать", — заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
Российская Газета: последние новости
Губернатор Подмосковья сообщил о возвращении региона к доковидной жизни Губернатор Подмосковья сообщил о возвращении региона к доковидной жизни Симферополь подключили к новому магистральному водоводу Симферополь подключили к новому магистральному водоводу Москвичи весь год активно покупали элитное жилье Москвичи весь год активно покупали элитное жилье
Комментарии
Общество , Юрий Трутнев , Олег Кожемяко , Правительство РФ , Приморский Край
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
00:27
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
Происшествия Криминал
США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик
00:22
США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик
Армия Оружие
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
02:13
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
Происшествия Криминал
Названа причина задержания депутата Бондаренко
00:21
Названа причина задержания депутата Бондаренко
Происшествия
Девочка попала под колеса автобуса в Томске
01:04
Девочка попала под колеса автобуса в Томске
Происшествия
Иномарка улетела в Фонтанку, пробив ограждение
00:23
Иномарка улетела в Фонтанку, пробив ограждение
Происшествия
После переворота протестующих разогнали водометными пушками
00:24
После переворота протестующих разогнали водометными пушками
В мире Происшествия
Полеты Ту-95 в Амурской области показали на видео
00:55
Полеты Ту-95 в Амурской области показали на видео
Армия
Видео стрельбы артиллерии Северного флота
00:35
Видео стрельбы артиллерии Северного флота
Армия
Появилось видео приговора суда над «Норникелем»
03:37
Появилось видео приговора суда над «Норникелем»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение