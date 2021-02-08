Воробьев сообщил о возвращении Подмосковья к «доковидной» жизни

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Воробьев провел совещание с заместителями председателя правительства Подмосковья и главами городских округов. В ходе него он сообщил, что все ограничения, по сути, сняты, регион переходит в штатный режим работы.

«Массовые мероприятия — остались ограничения», — добавил он.

В конце января мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистан­ционный режим работы носит рекомендательный характер, а развлекательным заведениям можно работать с 23:00 до 6:00.

Он сообщил, что пандемия коронавирусной инфекции идет на спад, и в этих условиях долг городских властей создать условия для максимально быстрого восстановления экономики.