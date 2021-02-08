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В Подмосковье сняли все ограничения 

Артём Кульша 1 час назад
Воробьев сообщил о возвращении Подмосковья к «доковидной» жизни
Фото: РИА Новости
В Московской области сняты все ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Воробьев провел совещание с заместителями председателя правительства Подмосковья и главами городских округов. В ходе него он сообщил, что все ограничения, по сути, сняты, регион переходит в штатный режим работы.

«Массовые мероприятия — остались ограничения», — добавил он.

В конце января мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистан­ционный режим работы носит рекомендательный характер, а развлекательным заведениям можно работать с 23:00 до 6:00.
Он сообщил, что пандемия коронавирусной инфекции идет на спад, и в этих условиях долг городских властей создать условия для максимально быстрого восстановления экономики.
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Общество , Андрей Воробьев , Сергей Собянин , Правительство московской области
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