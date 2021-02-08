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Актрису Екатерину Жемчужную выписали из больницы после лечения от COVID-19 

Агентство «Москва» 1 час назад
Екатерину Жемчужную выписали из больницы после лечения от COVID-19
Фото: РИА Новости
Народная артистка России Екатерина Жемчужная выписалась из больницы, где проходила лечение от коронавируса. Об этом она сообщила Агентству городских новостей «Москва».

«Да, я уже дома. Вот вчера пришла домой», — сказала Екатерина Жемчужная.

Актриса попала в больницу с COVID-19 27 января.
Екатерина Жемчужная — советская и российская актриса и певица, артистка московского театра «Ромэн». Известна по ролям в картинах «Кармелита: Цыганская страсть», «Вечный зов», «Где находится нофелет?», «Карнавал», «Орел и решка» и других.
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Общество , Екатерина Жемчужная , АГН "Москва"
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