Екатерину Жемчужную выписали из больницы после лечения от COVID-19

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Народная артистка России Екатерина Жемчужная выписалась из больницы, где проходила лечение от коронавируса. Об этом она сообщила Агентству городских новостей «Москва».

«Да, я уже дома. Вот вчера пришла домой», — сказала Екатерина Жемчужная.

Актриса попала в больницу с COVID-19 27 января.

Екатерина Жемчужная — советская и российская актриса и певица, артистка московского театра «Ромэн». Известна по ролям в картинах «Кармелита: Цыганская страсть», «Вечный зов», «Где находится нофелет?», «Карнавал», «Орел и решка» и других.