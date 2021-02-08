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Москва

Воробьев сообщил о возвращении Подмосковья к «доковидной» жизни 

РИАМО и ещё 11 1 час назад
Воробьев сообщил о возвращении Подмосковья к «доковидной» жизни
Фото: РИА Новости
С отступлением пандемии коронавируса Подмосковье возвращается к обычной жизни, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов в понедельник.

«На прошлой неделе по сути все ограничения сняты, на массовые мероприятия остались ограничения. Но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных стандартов. Мы по сути переходим в обычный, штатный режим работы», — сказал Воробьев.

Он отметил, что в настоящее время на передний план выходят вопросы экономики.
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Общество , Андрей Воробьев , Московская область
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