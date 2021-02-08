Воробьев сообщил о возвращении Подмосковья к «доковидной» жизни 

«На прошлой неделе по сути все ограничения сняты, на массовые мероприятия остались ограничения. Но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных стандартов. Мы по сути переходим в обычный, штатный режим работы», — сказал Воробьев.