В Крыму нашли запасы подземных источников воды

"Мы смотрим, какой дебит дадут после раскачки скважины, чтобы понимать, какой объем воды будет подаваться на постоянной основе. Пока мы идем в графике. Те цифры по объему добываемой воды, на которые мы рассчитывали, подтверждаются, а в некоторых случаях есть незначительные превышения", — сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.

По его словам, в республике продолжается бурение новых скважин, чтобы перевести водоснабжение Симферополя полностью на подземные источники.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.