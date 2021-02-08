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Москва

В Крыму подтвердили запасы подземных источников воды 

РИА Новости 27 минут назад
В Крыму нашли запасы подземных источников воды
Фото: РИА Новости
Запасы подземных источников воды, необходимые для снабжения Симферополя, подтвердились, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Мы смотрим, какой дебит дадут после раскачки скважины, чтобы понимать, какой объем воды будет подаваться на постоянной основе. Пока мы идем в графике. Те цифры по объему добываемой воды, на которые мы рассчитывали, подтверждаются, а в некоторых случаях есть незначительные превышения", — сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.

По его словам, в республике продолжается бурение новых скважин, чтобы перевести водоснабжение Симферополя полностью на подземные источники.
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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительством РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
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Общество , Сергей Аксенов , Правительство РФ
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