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Москва

Ректоры МГУ и МГИМО получили Демидовскую премию 

РИА Новости и ещё 2 8 февраля 2021
Ректоры МГУ и МГИМО получили Демидовскую премию
Фото: РИА Новости
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий стал обладателем премии в номинации "Прикладная математика", ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов — в номинации "Общественные науки".
"Демидовская премия 2020 года в номинации "Математика" присуждена академику Садовничему Виктору Антоновичу за выдающийся вклад в развитие математических наук… Демидовская премия 2020 года в номинации "Общественные науки" присуждена академику Торкунову Анатолию Васильевичу за выдающийся вклад в изучение истории международных отношении и дипломатии", — объявил в ходе церемонии награждения председатель Попечительского совета научного Демидовского фонда Геннадий Месяц.
Также российский физик и химик, академик Леопольд Леонтьев получил награду в номинации "Металлургия", а предприниматель Дмитрий Пумпянский — в номинации "Новые технологии".

"Высшей наградой является награда, которую присуждают профессионалы за профессиональную деятельность, и это много стоит, я думаю… Счастлив получить эту высокую награду", — заявил Садовничий.

Торкунов также выразил благодарность за присуждение ему премии.

"Я хотел бы выразить сердечную благодарность Демидовскому фонду за присуждение мне этой очень высокой, очень важной для меня премии, эта премия — это признание сообщества, это признание коллег, а мне кажется, что это очень дорого стоит", — добавил он.

Демидовская премия — одна из самых престижных в России, учреждённая в 1831 году уральским промышленником Павелом Демидовым. До 1866 года ее присуждали ежегодно. Премия считалась самой почетной неправительственной наградой России. В 1993 году в Екатеринбурге по инициативе Уральского отделения РАН и местных предпринимателей традиция возобновилась. Общенациональные неправительственные Демидовские премии присуждаются за личный выдающийся вклад в нескольких областях: наука о Земле, физика и математика, экономика и предпринимательство, гуманитарные науки.
Среди известных лауреатов Демидовских премий такие выдающиеся учёные, как Дмитрий Менделеев, Николай Пирогов, Иван Крузенштерн, Иван Сеченов, Жорес Алферов.
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Общество , Социальный мониторинг , Жорес Алферов , Виктор Садовничий , Дмитрий Менделеев , Геннадий Месяц , Николай Пирогов , Анатолий Торкунов , Иван Сеченов , Дмитрий Пумпянский , Иван Крузенштерн , Леопольд Леонтьев , МГУ , МГИМО , РАН , Екатеринбург , Москва , Республика Татарстан , Свердловская Область , Уральский
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