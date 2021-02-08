Симферополь подключили к новому магистральному водоводу 

Система водоснабжения Симферополя подключена еще к одному источнику, который призван сократить забор воды из обмелевшего Симферопольского водохранилища. Об этом на оперативном штабе, посвященном вопросам водоснабжения, заявил генеральный директор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.

— Порядка восьми лет не работал водовод Веселое — Дзержинского, и наконец он запущен, — констатировал Баженов. — Вода устремилась в город. Она пошла не по традиционному маршруту с Белого на Дзержинского, а наоборот, "против шерсти". И все, что накопилось за эти годы в трубах, поднялось и потащило к потребителям. Поэтому водовод промывался.

Сейчас благодаря новому магистральному водоводу ресурс подается с западного направления в основном в Киевский район города. Тем временем, несмотря на обильные осадки в горах, основные водоемы, питающие Симферополь, продолжают пересыхать . Например, в Симферопольском водохранилище осталось всего семь процентов от проектного объема, в Партизанском — около 14. И только самое маленькое Аянское водохранилище заполнилось на 26 процентов. В Симферопольском водохранилище остался практически "мертвый объем", из которого невозможно забирать воду, и в систему ежедневно закачивается не более 20 тысяч кубометров.

Всего за минувшую неделю в систему водоснабжения Симферополя и района закачано 1,28 миллиона кубометров воды, из которых 717 тысяч — из артезианских скважин на западе Крыма. В феврале ожидается запуск в эксплуатацию новых водозаборов Ивановка-2 и Чеботарка-2 с прогнозным подъемом до 20 тысяч кубометров воды в сутки, а в апреле — строящегося Бештерек-Зуйский водозабора, который даст еще 22 тысячи кубометров в день.