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Москва

Продажу алкоголя в продуктовых предложили ограничить 

Артём Кульша 41 минуту назад
Крепкий алкоголь предложили убрать из продуктовых магазинов
Фото: ТАСС
Алкогольные напитки крепостью выше 15% следует запретить продавать в продуктовых магазинах. С таким предложением, как сообщает RT, выступил член Общественной палаты России Султан Хамзаев.
Некоторое время назад он направил письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову. В нем он указал тому на значительность торговых площадей, которые занимают алкогольные ряды в продуктовых магазинах. Общественник высказал мнение, что по сути они выполняют рекламную функцию среди тех, кто пришел в магазин ради покупки продуктов питания.
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«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность ограничить торговлю алкоголя в продуктовых магазинах, перенеся продажу напитков крепостью свыше 15% исключительно в специализированные магазины алкогольной продукции», — написал он.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», Хамзаев предложил запретить продажу алкогольных напитков 1 и 2 января ради недопущения роста нагрузки на систему здравоохранения, и без того перегруженную из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Общество , Денис Мантуров , Султан Хамзаев , Общественная палата России
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