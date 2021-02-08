Крепкий алкоголь предложили убрать из продуктовых магазинов

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Некоторое время назад он направил письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову . В нем он указал тому на значительность торговых площадей, которые занимают алкогольные ряды в продуктовых магазинах. Общественник высказал мнение, что по сути они выполняют рекламную функцию среди тех, кто пришел в магазин ради покупки продуктов питания.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность ограничить торговлю алкоголя в продуктовых магазинах, перенеся продажу напитков крепостью свыше 15% исключительно в специализированные магазины алкогольной продукции», — написал он.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», Хамзаев предложил запретить продажу алкогольных напитков 1 и 2 января ради недопущения роста нагрузки на систему здравоохранения, и без того перегруженную из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.