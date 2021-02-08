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Москва

Когда это все закончится: в России рекордно подорожало электричество 

Елена Прошина 56 минут назад
В 2020 году оптовые цены на электроэнергию в России достигли максимальных значений за последние пять лет — 2,54 тысячи рублей за один мегаватт-час (для европейских регионов и Урала, рост — 3,4 процента). Об этом пишет «Коммерсант».
Газета отмечает, что электричество подорожало на фоне снижения спроса, это вызвало недовольство промышленников.

«Энергорынок работает неправильно, углубляя спад и замедляя восстановление экономики: рост цены при сокращении спроса и избытке мощностей противоречит рыночным законам», — заявили в «Сообществе потребителей энергии».

В 2021-м одноставочные цены могут вырасти еще ощутимее: на 3,8 процента в Европейской России и на Урале, на 13,4 процента — в Сибири.
Одноставочная цена состоит из стоимости электричества на рынке на сутки вперед и стоимости мощности. Растет она из-за обязательных нерыночных надбавок, объем которых достиг 558 миллиарда рублей.
Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» подсчитал, что конечные цены на электричество в среднем по России могут вырасти на 5,5 процента. А партнер аудиторской сети КПМГ в России и СНГ Василий Савин считает, что средняя одноставочная цена вырастет на 12 процентов.
Ранее «Рамблер» рассказал, как можно сэкономить на платежах за электричество и другие коммунальные услуги. От некоторых платежей ЖКХ могут отказаться собственники пустующих квартир.
Владелец такого жилья может направить заявление на имя организации, которая выставляет ему счета за потребление воды. В заявлении необходимо указать, что он проживает по другому адресу. Тогда плату за воду и ее отведение с него брать не будут.
Таким же способом можно отказаться от платежей за персональное потребление электроэнергии в квартире без жильцов, но не за отопление.
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Общество , Видео , Владимир Скляр
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