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«Тихо!»: Норкин угомонил украинскую журналистку в прямом эфире 

Павел Тиунов 57 минут назад
Норкин угомонил украинскую журналистку в прямом эфире
Фото: Facebook
Ведущему программы «Место встречи» Андрею Норкину пришлось прикрикнуть на украинскую журналистку Янину Лазареву, которая излишне эмоционально пустилась в рассуждение о «российской пропаганде» на Украине.
Дискуссия в студии развернулась на фоне новостей о том, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», которые ему принадлежат. Лицензии каналов были аннулированы или приостановлены, распространение их телепрограмм прекращено. Инициатива главы государства якобы связана с тем, что все три телеканала пропагандируют пророссийскую политику.
Лазарева в студии телеканала НТВ поддержала действия Зеленского, подчеркнув, что пресловутая российская пропаганда запрещена на Украине законом. При этом она отметила, что не жалеет журналистов, оставшихся без работы, поскольку они, по ее словам, «сами выбрали СМИ». Тем не менее Лазарева добавила, что юридическая сторона запрета вызывает у нее вопросы.
Телеведущий попытался прокомментировать заявление украинской журналистки, но та его перебила и продолжила свое выступление. Норкину пришлось пойти на крайние меры.

«Янина, тихо!» — воскликнул он.

Лазарева умолкла и ведущий смог высказаться по поводу ее позиции.
Ранее, как сообщал «Рамблер», ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин процитировал в эфире ток-шоу высказывание киногероя Данилы Багрова из фильма «Брат». Он отреагировал крылатой фразой «Не брат ты мне, гнида … (чернокожая –прим. ред.)» на реплику историка Александра Сытина о том, что тот не признаёт идею всеобщего братства. Гость, отвечая на цитату от телеведущего, заявил, что это сказал не он, но смысл идеи передан верно.
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Комментарии 2
Общество , Тарас Козак , Данила Багров , Владимир Зеленский , Андрей Норкин , НТВ
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