Норкин в эфире «Место встречи» приструнил украинскую журналистку 

Во время эфира эксперты говорили о закрытии президентом Украины Владимиром Зеленским телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина". Такое решение Киев принял из-за угрозы национальной безопасности страны. Однако на самом деле Украина лишилась трех самых популярных телеканалов, которые открыто критиковали власть.

Журналистка сообщила, что поддерживает решение Зеленского и считает, что закрыть телеканалы нужно было раньше. Также, по мнению Янины Соколовской, эти СМИ сотрудничали с Россией. Об этом свидетельствует частое цитирование российских СМИ и транслирование выступлений российского президента Владимира Путина

Помимо этого, Лазарева обвинила гостей программы в том, что они не могут отличить свободу прессы и пропаганду, а закрытие украинских телеканалов являлось "приведением информационного поля в законное русло".

"Янина! Янина! Тщщщщ! Тихо-тихо-тихо!" — угомонил телеведущий участницу ток-шоу.