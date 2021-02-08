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Москва

Норкин в эфире «Место встречи» приструнил украинскую журналистку 

Слово и Дело 1 час назад
Норкин в эфире «Место встречи» приструнил украинскую журналистку
Фото: facebook.com
Российский телеведущий Андрей Норкин поставил на место украинскую журналистку Янину Соколовскую, которая пыталась устроить скандал в эфире политического ток-шоу "Место встречи".
Во время эфира эксперты говорили о закрытии президентом Украины Владимиром Зеленским телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина". Такое решение Киев принял из-за угрозы национальной безопасности страны. Однако на самом деле Украина лишилась трех самых популярных телеканалов, которые открыто критиковали власть.
Журналистка сообщила, что поддерживает решение Зеленского и считает, что закрыть телеканалы нужно было раньше. Также, по мнению Янины Соколовской, эти СМИ сотрудничали с Россией. Об этом свидетельствует частое цитирование российских СМИ и транслирование выступлений российского президента Владимира Путина.
Помимо этого, Лазарева обвинила гостей программы в том, что они не могут отличить свободу прессы и пропаганду, а закрытие украинских телеканалов являлось "приведением информационного поля в законное русло".

"Янина! Янина! Тщщщщ! Тихо-тихо-тихо!" — угомонил телеведущий участницу ток-шоу.

Ранее Норкин пошутил про иностранных дипломатов на суде над Навальным.
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Комментарии
Общество , Янина Соколовская , Владимир Зеленский , Андрей Норкин , Владимир Путин , Киев
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