Пока вы спали: ряд пенсионеров получит прибавку в феврале 

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19% россиян хотели бы для безбедного существования в старости сделать миллионные накопления. Об этом говорят данные опроса Негосударственного пенсионного фонда Сбербанка и «Рамблера».

Из 5395 участников опроса 27% считают, что для комфортного существования на пенсии им нужно 20–50 млн рублей, которые можно тратить на путешествия, качественное питание и медобслуживание, а также содержание собственного жилья.

22% опрошенных уверены, что для того, чтобы не экономить на пенсии, им нужны накопления в 5–10 млн рублей. Почти 20% (18%) опрошенных заявили, что хотели бы иметь накопления в 10 млн долларов (около 740 млн рублей), а 14% достаточно 1 млн долларов.

Правительство России готовится к выходу из пандемии

Кабинет министров России начал работу по подготовке «второй части» плана достижения национальных целей. Базовой идеей «постковидного» проекта, в отличие от разработок прошлых лет, является не столько то, «что будет в финале», сколько то, «что нужно менять». Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, документ планируется представить в мае 2021 года. Речь в нем пойдет о пяти направлениях изменений, которые правительство может предложить и реализовать в ближайшее время после окончания пандемии.

Ожидается, что в составе общих проектов будут проекты с «быстрыми результатами/победами» (до конца 2021 года), «большие межведомственные задачи» (до 2023 года) и стратегические проекты (до 2030 года).

По данным Федеральной службы судебных приставов, за год ряды злостных неплательщиков по займам пополнились на 2,4 млн человек. При этом эксперты отметили, что в статистике указаны те, кто перестал обслуживать долги в 2019 году, а последствия пандемии еще только предстоит ощутить, пишет газета «Известия».

«Сейчас причины неплатежей носят достаточно объективный характер: 70–80% дефолтов связаны с финансовыми трудностями и снижением дохода граждан. На текущий момент порядка 8 млн заемщиков имеют просрочку объемом почти 900 млрд рублей. В среднем ежегодно их количество увеличивается на 500 тысяч», — отметил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Исследовательская служба конгресса США предупредила о том, что американские экономические санкции, которые уже введены против ряда стран, сказываются на долларе, подрывая его глобальное лидерство. Что происходит с американской валютой, разбиралась газета «Известия».

Экономисты отметили, что для того, чтобы справиться с санкциями, попавшие под них страны исключают американскую валюту из расчетов.

По их данным, сейчас доля доллара в международных транзакциях снижается и уже перешагнула планку в 50%. Основным соперником американской валюты стало евро.

Также серьезную конкуренцию начал оказывать юань, но его экспансии мешают отсутствие свободной конвертации, нестабильность и непрозрачная финансовая система.

В феврале доплаты получат пенсионеры, которые отпраздновали в январе 80-летие, россияне с инвалидностью и ветераны боевых действий. Об этом агентству «Прайм» рассказал управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Пенсии ветеранов и выплаты по инвалидности проиндексируют на 3,8 процента. Для россиян, которым исполнилось 80, вырастет фиксированная выплата к страховой части пенсии. Подавать заявление для этого не нужно: перерасчет произойдет автоматически.