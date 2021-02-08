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Москва

СМИ: крепкий алкоголь предложили убрать из продуктовых магазинов 

РИА Новости 1 час назад
Член ОП Султан Хамзаев в письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова предложил убрать алкогольные напитки, крепость которых превышает 15 процентов, из продуктовых магазинов. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию документа.
Хамзаев напомнил, что алкогольная продукция занимает в продуктовых магазинах значительную площадь. Это, по его словам, является рекламой не только среди взрослых, но и среди детей, которые пришли за продуктами.
Поэтому в письме он предложил оставить за магазинами возможность торговать алкогольной продукцией крепостью не более 15 процентов, "перенеся продажу напитков крепостью свыше 15% исключительно в специализированные магазины алкогольной продукции".
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Ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что связь между употреблением алкогольных напитков и развитием некоторых заболеваний может достигать 75 процентов в некоторых возрастных группах. Около десяти процентов смертей в стране, как пояснил он, связаны с потреблением спиртных напитков.
По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, "вклад" алкоголя в смертность у мужчин составляет до 75 процентов.
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Общество , Видео , Олег Салагай , Денис Мантуров , Султан Хамзаев , Минпромторг
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