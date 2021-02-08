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Москва

Москву накрыло «ультраполярное вторжение» 

Павел Тиунов 1 час назад
Москву накрыло «ультраполярное вторжение»
Фото: ТАСС
На протяжении трех дней в столице будут держаться аномальные холода, заявила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, резкое понижение температуры — результат «ультраполярного вторжения» воздушных масс из арктической зоны.
Морозы устоятся в Москве на период с ночи 7 февраля по ночь 10-го числа. По словам метеоролога, в некоторых районах мегаполиса столбик термометра опустится до отметки минус 30 градусов. В среду 10 февраля «ультраполярное вторжение» потеснит южный циклон, который принесет с собой осадки, резкие порывы ветра и небольшое повышение температуры. В четверг в Москве ожидается минус 20-25 градусов.
К концу недели потеплеет еще сильнее: до минус 12-15 градусов. При этом Позднякова подчеркнула, что москвичам на неделе нужно быть предельно внимательными: не исключены метели, снежные заносы и снежный накат.
Ранее, как сообщал «Рамблер», ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что по его прогнозу весна в этом году будет на 2-3 градуса теплее нормы. Он подчеркнул, что потепление начнется «чуть-чуть раньше», но «не очень бурно». В марте, апреле и мае температура будет на 1-2 градуса выше нормы.
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Общество , Новости Москвы , Татьяна Позднякова , Евгений Тишковец , РБК
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