Дети силовиков получат преимущество при поступлении в вузы 

Авторы документа мотивировали необходимость его принятия правовым неравенством — дети действующих и бывших военнослужащих, срок службы которых 20 и более лет, пользуются преимущественным правом зачисления в военные профессиональные организации и военные образовательные организации высшего образования, а дети сотрудников МВД и Росгвардии нет.

Правительство России дало положительный отзыв на законопроект. Там отметили, что его принятие не ограничит возможность иных лиц поступить в указанные вузы, потому что те, кто получит преимущество, смогут реализовать его лишь при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях.

В Госдуме сообщили, что комитет по образованию также положительно отозвался на проект. В марте тот может быть уже рассмотрен.