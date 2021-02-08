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Москва

Дети силовиков получат преимущество при поступлении в вузы 

Артём Кульша 1 час назад
Дети силовиков получат преимущество при поступлении в вузы
Фото: РИА Новости
Дети сотрудников Министерства внутренних дел и Росгвардии могут получить преимущество при поступлении в вузы. Об этом сообщают «Известия».
Некоторое время назад депутаты Государственной думы Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Вячеслав Никонов подготовили проект закона о предоставлении преимущественного права зачисления в вузы, подведомственные МВД и Росгвардии, детям бывших и действующих сотрудников МВД и контрактников в Росгвардии, стаж службы которых превышает 20 лет.
Авторы документа мотивировали необходимость его принятия правовым неравенством — дети действующих и бывших военнослужащих, срок службы которых 20 и более лет, пользуются преимущественным правом зачисления в военные профессиональные организации и военные образовательные организации высшего образования, а дети сотрудников МВД и Росгвардии нет.
Правительство России дало положительный отзыв на законопроект. Там отметили, что его принятие не ограничит возможность иных лиц поступить в указанные вузы, потому что те, кто получит преимущество, смогут реализовать его лишь при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях.
В Госдуме сообщили, что комитет по образованию также положительно отозвался на проект. В марте тот может быть уже рассмотрен.
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Общество , Василий Пискарев , Александр Хинштейн , Вячеслав Никонов , Росгвардия , Госдума , Правительство РФ , МВД
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