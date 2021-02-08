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Москва

Песков рассказал о возвращении россиян к жизни «с открытым забралом» 

Алиса Селезнёва 20 минут назад
Песков рассказал о возвращении россиян к жизни «с открытым забралом»
Фото: РИА Новости
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, к жизни «с открытым забралом» можно будет вернуться, когда доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу достигнет 60%. Об этом пишет ТАСС.
«Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — пояснил представитель Кремля.
Он напомнил, что, согласно расчетам иммунологов, для возвращения к допандемийной жизни необходимо формирование иммунитета примерно у 60% населения планеты.

«Мне кажется, что такая иммунизация где-то к середине лета должна наступить», — добавил Песков, подчеркнув, что над этим работают многие страны, ощутимо набирая обороты.

В частности, пресс-секретарь президента отметил успехи Израиля, а также наращивание темпов вакцинации в России и в США.
Как сообщал «Рамблер», новый коронавирус был обнаружен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. К марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По поручению президента Владимира Путина с 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Для нее используются «Спутник V» от Центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».
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Общество , Политика , Владимир Путин , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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