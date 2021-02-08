Песков рассказал о возвращении россиян к жизни «с открытым забралом» 

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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, к жизни «с открытым забралом» можно будет вернуться, когда доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу достигнет 60%. Об этом пишет ТАСС.

«Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — пояснил представитель Кремля.

Он напомнил, что, согласно расчетам иммунологов, для возвращения к допандемийной жизни необходимо формирование иммунитета примерно у 60% населения планеты.

«Мне кажется, что такая иммунизация где-то к середине лета должна наступить», — добавил Песков, подчеркнув, что над этим работают многие страны, ощутимо набирая обороты.

В частности, пресс-секретарь президента отметил успехи Израиля, а также наращивание темпов вакцинации в России и в США.