Песков рассказал о возвращении россиян к жизни «с открытым забралом» 

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, к жизни «с открытым забралом» можно будет вернуться, когда доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу достигнет 60%. Об этом пишет ТАСС.
«Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — пояснил представитель Кремля.
Он напомнил, что, согласно расчетам иммунологов, для возвращения к допандемийной жизни необходимо формирование иммунитета примерно у 60% населения планеты.
«Мне кажется, что такая иммунизация где-то к середине лета должна наступить», — добавил Песков, подчеркнув, что над этим работают многие страны, ощутимо набирая обороты.
В частности, пресс-секретарь президента отметил успехи Израиля, а также наращивание темпов вакцинации в России и в США.
Как сообщал «Рамблер», новый коронавирус был обнаружен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. К марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По поручению президента Владимира Путина с 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Для нее используются «Спутник V» от Центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».