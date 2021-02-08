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Москва

Минздрав опубликовал новую версию рекомендаций по лечению коронавируса 

Парламентская газета 44 минуты назад
Министерство здравоохранения России утвердило 10-ю версию Временных методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавируса. Согласно документу, для лечения заболевания можно использовать такие препараты, как фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин и интерферон-альфа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19. К ним относятся препараты фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, интерферон-альфа», — говорится в рекомендациях.

Отмечается, что результаты клинического исследования по оценке эффективности и безопасности фавипиравира позволяют разрешить использовать этот препарат и в амбулаторных условиях.
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Кроме того, в новой версии рекомендаций усовершенствованы схемы лечения в амбулаторных и стационарных условиях в зависимости от тяжести течения заболевания и подходы к интенсивной терапии пациентов с острой дыхательной недостаточностью.

«Добавлены рекомендации по особенностям оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и хронической болезнью почек», — говорится на сайте министерства.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса — она получила название «Спутник V». Её разработал Центр имени Н. Ф. Гамалеи. В стране также государственным научным центром «Вектор» разработана вакцина «ЭпиВакКорона» на основе синтетических пептидов.
Заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов в интервью «Парламентской газете» заявил, что публикация разработчика российской вакцины в журнале The Lancet показала, что «Спутник V» эффективно защищает от COVID-19. По его словам, результаты третьей фазы выглядят очень убедительно.
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Общество , Видео , Константин Северинов , Минздрав РФ , РАН , Парламентская газета
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