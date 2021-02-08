Министерство здравоохранения России утвердило 10-ю версию Временных методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавируса. Согласно документу, для лечения заболевания можно использовать такие препараты, как фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин и интерферон-альфа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19. К ним относятся препараты фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, интерферон-альфа», — говорится в рекомендациях.

Отмечается, что результаты клинического исследования по оценке эффективности и безопасности фавипиравира позволяют разрешить использовать этот препарат и в амбулаторных условиях.

Кроме того, в новой версии рекомендаций усовершенствованы схемы лечения в амбулаторных и стационарных условиях в зависимости от тяжести течения заболевания и подходы к интенсивной терапии пациентов с острой дыхательной недостаточностью.

«Добавлены рекомендации по особенностям оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и хронической болезнью почек», — говорится на сайте министерства.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса — она получила название «Спутник V». Её разработал Центр имени Н. Ф. Гамалеи. В стране также государственным научным центром «Вектор» разработана вакцина «ЭпиВакКорона» на основе синтетических пептидов.