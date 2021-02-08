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Москва

Появилось видео приговора суда над «Норникелем» 

Вадим Дроздов 1 час назад
5 февраля Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), являющейся «дочкой» ПАО «Норникель», 146 млрд рублей за нанесение вреда окружающей среде при аварии на ТЭЦ в Норильске. Это рекордная сумма штрафа для компании.
«Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать 146,177 млрд рублей, в том числе в доход государства — 145,492 млрд рублей. Удовлетворению исковых требований в оставшейся части отказать», — огласила решение судья Наталья Варыгина.
Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в 148 млрд рублей. В середине января суд принял решение не назначать судебные экспертизы по данному делу.
Общество , Видео , Норникель
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