Появилось видео приговора суда над «Норникелем» 

Все новости на карте

5 февраля Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), являющейся «дочкой» ПАО «Норникель» , 146 млрд рублей за нанесение вреда окружающей среде при аварии на ТЭЦ в Норильске. Это рекордная сумма штрафа для компании.

«Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать 146,177 млрд рублей, в том числе в доход государства — 145,492 млрд рублей. Удовлетворению исковых требований в оставшейся части отказать», — огласила решение судья Наталья Варыгина.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в 148 млрд рублей. В середине января суд принял решение не назначать судебные экспертизы по данному делу.