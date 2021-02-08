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Москва

Билл Гейтс назвал две угрозы человечеству после пандемии 

Lenta.ru и ещё 4 48 минут назад
Билл Гейтс предупредил о высокой смертности из-за климата
Фото: Reuters
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал две главные угрозы человечеству после пандемии. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Veritasium.
Гейтс рассказал, что человечество не подготовлено к такому вызову, как изменение климата. Он отметил, что каждый год уровень смертности из-за данного фактора будет «даже больше», чем во время пандемии коронавируса.
Второй угрозой предприниматель назвал биотерроризм. По его словам, те, кто хотят навредить людям, могут создать вирус, поэтому вероятность столкнуться с этой проблемой выше по сравнению с естественными эпидемиями.
Ранее Гейтс оценил слухи о его причастности к пандемии коронавируса. По его мнению, распространение недостоверных фактов о вакцинации может продлить эпидемию COVID-19.

«Это большой вызов, когда люди ищут простых решений», — заявил он.

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Общество , Билл Гейтс , Microsoft , Москва
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