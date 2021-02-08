Билл Гейтс предупредил о высокой смертности из-за климата

Гейтс рассказал, что человечество не подготовлено к такому вызову, как изменение климата. Он отметил, что каждый год уровень смертности из-за данного фактора будет «даже больше», чем во время пандемии коронавируса.

Второй угрозой предприниматель назвал биотерроризм. По его словам, те, кто хотят навредить людям, могут создать вирус, поэтому вероятность столкнуться с этой проблемой выше по сравнению с естественными эпидемиями.

Ранее Гейтс оценил слухи о его причастности к пандемии коронавируса. По его мнению, распространение недостоверных фактов о вакцинации может продлить эпидемию COVID-19.