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Cтавший затворником Леонид Куравлев перестал выходить на связь 

Lenta.ru и ещё 3 7 февраля 2021
Cтавший затворником Куравлев перестал выходить на связь
Фото: РИА Новости
Народный артист РСФСР Леонид Куравлев перестал выходить на связь с близкими. Это подтвердили друзья артиста в эфире ток-шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Запись выпуска доступна на YouTube.
По словам друзей Куравлева, гибель супруги Нины Васильевой в 2012 году замкнула его в себе. После этого актер окончательно отсек все связи, прекратил отвечать на звонки и стал жить затворником.
Друзья звезды фильма «Афоня» отметили, что раньше артист периодически появлялся в свете, в настоящее время он почти ни с кем не общается. Близкий товарищ Куравлева, художник Никас Сафронов подтвердил затворничество актера, рассказав, что последний раз видел его полтора года назад.

«Он все время думал о смерти и думает, потому что ушла жена его любимая. Она для него была как мать. И вдруг он потерялся», — подчеркнул портретист в эфире телепередачи.

В июне прошлого года Куравлев назвал место собственных похорон. 84-летний артист выбрал Троекуровское кладбище.
Леонид Куравлев известен по таким фильмам, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Живет такой парень», «Золотой теленок» и «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Он получил звание народного артиста в 1977 году.
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Общество , Никас Сафронов , Леонид Куравлев , Нина Васильева , НТВ
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