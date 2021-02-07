Жириновский призвал дать Нобелевку за «Спутник V»

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наградить разработчиков российской вакцины от коронавируса "Спутник V" государственной премией, а также номинировать на Нобелевскую премию по медицине.

"Создание вакцины "Спутник V" — эпохальное событие. Предлагаю наградить создателей вакцины Государственной премией 12 июня в Кремле. Также номинировать на Нобелевскую премию в области медицины", — написал Жириновский в Twitter.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Научный журнал Lancet недавно опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В третьей фазе клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.