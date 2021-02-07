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Жириновский призвал выдвинуть создателей «Спутника V» на Нобелевку 

РИА Новости 39 минут назад
Жириновский призвал дать Нобелевку за «Спутник V»
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наградить разработчиков российской вакцины от коронавируса "Спутник V" государственной премией, а также номинировать на Нобелевскую премию по медицине.

"Создание вакцины "Спутник V" — эпохальное событие. Предлагаю наградить создателей вакцины Государственной премией 12 июня в Кремле. Также номинировать на Нобелевскую премию в области медицины", — написал Жириновский в Twitter.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
«V is for Victory». Создатели российской вакцины «Спутник V» запустили рекламную кампанию
Научный журнал Lancet недавно опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В третьей фазе клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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Общество , Владимир Жириновский , Минздрав РФ , ЛДПР
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