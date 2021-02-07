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Москва

В Центре Гамалеи высказались за естественное происхождение COVID-19 после слов зарубежных учёных 

Говорит Москва и ещё 3 13 минут назад
В Центре Гамалеи раскритиковали версию об искусственном происхождении COVID-19
Фото: РИА Новости
Предположения об искусственном создании вируса не имеют под собой реальной почвы.
Таким мнением с радиостанцией «Говорит Москва» поделился вирусолог Анатолий Альтштейн. Он прокомментировал предварительные выводы, к которым пришла исследовательская группа иностранных специалистов. Сейчас она работает в Китае. Учёные заявили, что уханьский рынок мяса и морепродуктов не мог стать центром распространения COVID-19.

«По-видимому, самый главный вопрос, который интересует публику, не был ли вирус создан в Ухани в институте вирусологии? Что люди решили создать вирус, который погубит человечество. Я думаю, что это конспирологическая гипотеза. Люди из ВОЗ, которые это расследовали, вряд ли подтвердят эту гипотезу. Я думаю, что вирус, конечно, возник естественным путём. Расследование, которое было проведено специалистами ВОЗ, скорее всего, это и подтвердит», — сообщил Альтштейн.

Ученые заявили о найденных в Ухане «важных уликах»
Группа из 14 человек работала вместе с китайскими экспертами и посетила точки, где могли возникнуть первые случаи заражения в конце 2019 года. Вскоре специалисты опубликуют основные результаты исследования. Сейчас они уже опровергают версию об утечке COVID-19 из Уханьского института вирусологии.
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Общество , Анатолий Альтштейн , ВОЗ , Радиостанция "Говорит Москва" , Нью-Йорк , США
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