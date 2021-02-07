В Центре Гамалеи раскритиковали версию об искусственном происхождении COVID-19

Предположения об искусственном создании вируса не имеют под собой реальной почвы.
Таким мнением с радиостанцией «Говорит Москва» поделился вирусолог Анатолий Альтштейн. Он прокомментировал предварительные выводы, к которым пришла исследовательская группа иностранных специалистов. Сейчас она работает в Китае. Учёные заявили, что уханьский рынок мяса и морепродуктов не мог стать центром распространения COVID-19.
«По-видимому, самый главный вопрос, который интересует публику, не был ли вирус создан в Ухани в институте вирусологии? Что люди решили создать вирус, который погубит человечество. Я думаю, что это конспирологическая гипотеза. Люди из ВОЗ, которые это расследовали, вряд ли подтвердят эту гипотезу. Я думаю, что вирус, конечно, возник естественным путём. Расследование, которое было проведено специалистами ВОЗ, скорее всего, это и подтвердит», — сообщил Альтштейн.
Группа из 14 человек работала вместе с китайскими экспертами и посетила точки, где могли возникнуть первые случаи заражения в конце 2019 года. Вскоре специалисты опубликуют основные результаты исследования. Сейчас они уже опровергают версию об утечке COVID-19 из Уханьского института вирусологии.