В Центре Гамалеи раскритиковали версию об искусственном происхождении COVID-19

«По-видимому, самый главный вопрос, который интересует публику, не был ли вирус создан в Ухани в институте вирусологии? Что люди решили создать вирус, который погубит человечество. Я думаю, что это конспирологическая гипотеза. Люди из ВОЗ, которые это расследовали, вряд ли подтвердят эту гипотезу. Я думаю, что вирус, конечно, возник естественным путём. Расследование, которое было проведено специалистами ВОЗ, скорее всего, это и подтвердит», — сообщил Альтштейн.