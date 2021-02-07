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Москва

Симоньян напомнила жалующимся на пенсии россиянам о 90-х годах 

News.ru и ещё 1 12 минут назад
Россиян, жалующихся на низкие пенсии, осудила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она напомнила им про 90-е годы.

Когда сейчас говорят, пенсии маленькие. Да, они маленькие. Но они на порядок больше, чем были, — заявила она в эфире передачи «Соловье LIVE» на YouTube.

Симоньян добавила, что в 90-е годы пенсии вообще не платили. Кроме того, она пообещала, что пенсии в России будут расти. Для этого нужно лишь время «развиваться без потрясений».
Ранее сообщалось, что редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и её муж, ведущий Тигран Кеосаян за год заработали 156 млн рублей. Также Симоньян назвала смешными размеры штрафов, которые указаны в проекте закона о санкциях за цензуру против российских средств массовой информации. По её мнению, зарубежным интернет-гигантам штраф в три млн рублей, «как слону дробина». При этом она одобрила такие меры, как замедление трафика и блокировка.
Ранее NEWS.ru писал, что Симоньян приняла решение повысить зарплату своим сотрудникам, которым поступают угрозы от участников протестов в России. При этом кому именно угрожают оппозиционеры, она не уточнила.
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Комментарии 1
Общество , Видео , Тигран Кеосаян , Маргарита Симоньян , РИА Новости , США
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