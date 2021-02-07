РФПИ анонсировал регистрацию «Спутника V» в 25 странах

"К концу следующей недели мы ожидаем, что всего 25 регуляторов, 25 стран одобрят нашу вакцину ["Спутник V"]", — сказал он.

Дмитриев добавил, что на данный момент вакцина "Спутник V" одобрена 19 регуляторами.

Журнал The Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет — 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.