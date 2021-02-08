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Москва

1728 новых случаев коронавируса выявили в Москве за сутки 

РИАМО и ещё 9 1 час назад
1728 новых случаев коронавируса выявили в Москве за сутки
Фото: РИА Новости
В столице за минувшие сутки подтвердили 1728 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в городе выявили 945 452 случая инфицирования, сообщает оперштаб Москвы. По последним данным, в мегаполисе за все время пандемии врачи вылечили 847 822 человека, умерли 13 896 пациентов.
В Москве проводится масштабная вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках, а еще открыты мобильные пункты вакцинации.
Прививку от коронавируса сделали более 400 тысяч горожан. Из них порядка 40% — это пожилые москвичи.
В столице постепенно снимают ограничения, введенные из-за пандемии Covid-19. Так, с понедельника вузы Москвы возобновляют очные занятия.
За последние сутки в России выявлено 15 916 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 407 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 15 881 человек.
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Общество , Новости Москвы , Московская область , Санкт-Петербург
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