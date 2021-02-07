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Москва

Штаб: За сутки в РФ подтвердили 16 тыс. 48 случаев коронавирусной инфекции, в Москве — 2 тыс. 28 

Агентство «Москва» и ещё 3 40 минут назад
В России выявили 16 048 новых случаев коронавируса
Фото: ТАСС
В России за последние сутки зарегистрировали 16 тыс. 48 случаев коронавирусной инфекции, в том числе в Москве — 2 тыс. 28. Об этом сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 16 тыс. 48 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 741 (10,8%) без клинических проявлений. В Москве — 2 тыс. 28, в Московской области — 923», — говорится в сообщении.

Таким образом, в РФ нарастающим итогом зарегистрирован 3 млн 967 тыс. 281 случай (плюс 0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
По информации штаба, за последние сутки выписаны по выздоровлении 19 тыс. 884 человека. За весь период выписаны по России — 3 млн 456 тыс. 210 человек.
Сообщается также, что за сутки в РФ умерли 432 пациента с коронавирусом. За весь период пандемии скончались по России 76 тыс. 661 человек.
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Общество , Москва , Московская область
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