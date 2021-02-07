Вирусологи рассказали, когда россияне смогут снять маски 

К концу весны масочный режим в России может быть снят. Такое предположение позволяет сделать динамика распространения коронавирусной инфекции в стране. Своими соображениями на эту тему с РБК поделились учёные.

Так, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева считает, что для отмены ношения масок необходимо соблюсти целый ряд факторов, включая коллективный иммунитет и проведение вакцинации. После этого число заражений должно резко пойти на спад, считает медик.

Если рассматривать прошлый год — в конце весны как раз пошла на спад заболеваемость, летом было относительно спокойно, поэтому может быть к концу весны от масок действительно получится отказаться, — сказала Зоя Скорпилева.

Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский , в свою очередь, называет ситуацию с коронавирусом в России неплохой и предполагает, что в этом году, возможно, в стране удастся избежать традиционного всплеска заболеваемости в начале весны.

Если текущая ситуация будет сохраняться, то можно говорить о том, что летом ограничат или вообще снимут антиковидные меры, — считает профессор.

Между тем, врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок не исключил, что отмена масочного режима может случиться ещё раньше — уже в апреле. При этом летом, по мнению медика, россиянам маски носить точно не придётся, а вот осенью не исключён новый всплеск заболеваемости респираторными заболеваниями.

Надо смотреть, будет ли всплеск по коронавирусу и сколько будет тяжёлых больных. Опыт борьбы с пандемией показал, что маска — надежная вещь, которая защищает не только от коронавирусной инфекции, но и от ОРВИ, и от гриппа, — говорит Болибок.

По его мнению, масочный режим в отдельных учреждениях будет вводиться на постоянной основе.

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