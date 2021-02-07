Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Сотрудникам ФСИН предложили служить дольше 

Парламентская газета 1 час назад
Сотрудникам ФСИН поднимут предельный возраст для службы
Фото: АГН МОСКВА
Предельный возраст пребывания на службе планируют поднять для сотрудников уголовно-исполнительной системы в званиях генерал-полковника, генерал-лейтенанта, генерал-майора, полковника, майора, подполковника внутренней службы, а также работающих в образовательных или научных организациях ФСИН кандидатов и докторов наук. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 10 февраля.
Сейчас для сотрудников уголовно-исполнительной системы страны установлен предельный возраст пребывания на службе в зависимости от звания. Когда сотрудник достигает определённого возраста, контракт с ним расторгают, и он увольняется. При этом, если у сотрудника есть положительная аттестация, а военно-врачебная комиссия признала его здоровым, при его согласии и его рапорту с ним могут ежегодно заключать новые контракты, но не более чем в течение пяти лет.
Для сотрудников в звании генерала внутренней службы РФ или генерал-полковника внутренней службы предельный возраст службы в органах уголовно-исполнительной системы составляет 65 лет, генерал-лейтенанта или генерал-майора внутренней службы — 60 лет, полковника внутренней службы — 55 лет, ином звании — 50 лет.
Если закон примут, предельный возраст пребывания на службе генерал-полковника, генерал-лейтенанта или генерал-майора будет 65 лет, полковника — 60 лет, а сотрудников в званиях среднего начальствующего состава, майора внутренней службы или подполковника внутренней службы — 55 лет. Также предусмотрят особые условия для сотрудников, имеющих учёные степени кандидата наук или доктора наук, которые работают в образовательной или научной организации ФСИН. Они смогут служить до 65 лет. Правила для других сотрудников останутся прежними.
При этом сотрудники уголовно-исполнительной системы смогут уволиться в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе по старым основаниям в течение пяти лет со дня вступления закона в силу.
Также законом хотят уточнить норму о заключении контракта с сотрудником, достигшем предельного возраста. С ним смогут заключать контракты в течение пяти лет, но не менее чем на один год.
Видео дня. Уборка снега обернулась расстрелом местных жителей
Парламентская газета: последние новости
Умер бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов Умер бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов Мурашко рассчитывает на улучшение обстановки по COVID-19 к лету Мурашко рассчитывает на улучшение обстановки по COVID-19 к лету «Спутник V» может защищать от коронавируса более двух лет, полагает врач «Спутник V» может защищать от коронавируса более двух лет, полагает врач
Комментарии
Общество , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стадо буйволов бросилось на леопарда и попало на видео
01:01
Стадо буйволов бросилось на леопарда и попало на видео
В мире
Опубликовано видео последствий взрыва в Бордо
00:16
Опубликовано видео последствий взрыва в Бордо
В мире Происшествия
Опубликовано видео пожара в Москве
00:29
Опубликовано видео пожара в Москве
Пожары
Дацик устроил массовую драку в Москве и попал на видео
01:13
Дацик устроил массовую драку в Москве и попал на видео
Происшествия
Гигантская волна в Крыму перевернула лодку с мужчиной и попала на видео
00:20
Гигантская волна в Крыму перевернула лодку с мужчиной и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения упавшего в яму сноубордиста
03:32
Опубликовано видео спасения упавшего в яму сноубордиста
Общество Происшествия
Ford Focus сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
00:33
Ford Focus сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
Происшествия
Освобождение енота из под капота автомобиля сняли на видео
00:32
Освобождение енота из под капота автомобиля сняли на видео
Общество
Полеты МиГ-31БМ над Пермским краем сняли на видео
00:43
Полеты МиГ-31БМ над Пермским краем сняли на видео
Войска
Пожар на нефтезаводе в российском городе попал на видео
00:12
Пожар на нефтезаводе в российском городе попал на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение