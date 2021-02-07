Сотрудникам ФСИН поднимут предельный возраст для службы

Предельный возраст пребывания на службе планируют поднять для сотрудников уголовно-исполнительной системы в званиях генерал-полковника, генерал-лейтенанта, генерал-майора, полковника, майора, подполковника внутренней службы, а также работающих в образовательных или научных организациях ФСИН кандидатов и докторов наук. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 10 февраля.

Сейчас для сотрудников уголовно-исполнительной системы страны установлен предельный возраст пребывания на службе в зависимости от звания. Когда сотрудник достигает определённого возраста, контракт с ним расторгают, и он увольняется. При этом, если у сотрудника есть положительная аттестация, а военно-врачебная комиссия признала его здоровым, при его согласии и его рапорту с ним могут ежегодно заключать новые контракты, но не более чем в течение пяти лет.

Для сотрудников в звании генерала внутренней службы РФ или генерал-полковника внутренней службы предельный возраст службы в органах уголовно-исполнительной системы составляет 65 лет, генерал-лейтенанта или генерал-майора внутренней службы — 60 лет, полковника внутренней службы — 55 лет, ином звании — 50 лет.

Если закон примут, предельный возраст пребывания на службе генерал-полковника, генерал-лейтенанта или генерал-майора будет 65 лет, полковника — 60 лет, а сотрудников в званиях среднего начальствующего состава, майора внутренней службы или подполковника внутренней службы — 55 лет. Также предусмотрят особые условия для сотрудников, имеющих учёные степени кандидата наук или доктора наук, которые работают в образовательной или научной организации ФСИН. Они смогут служить до 65 лет. Правила для других сотрудников останутся прежними.

При этом сотрудники уголовно-исполнительной системы смогут уволиться в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе по старым основаниям в течение пяти лет со дня вступления закона в силу.

Также законом хотят уточнить норму о заключении контракта с сотрудником, достигшем предельного возраста. С ним смогут заключать контракты в течение пяти лет, но не менее чем на один год.