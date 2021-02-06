Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Симоньян раскритиковала россиян, жалующихся на низкие пенсии. «Дайте нашей стране время» 

Ura.Ru 44 минуты назад
Симоньян раскритиковала жалующихся на низкие пенсии россиян
Фото: РИА Новости
Главный редактор RT Маргарита Симоньян раскритиковала граждан России, которые жалуются на маленькие пенсии. Ее главным аргументом в защиту пенсионной системы РФ стало то, что в 90-х годах выплат совсем не было. Своим мнением журналистка поделилась в эфире YouTube программы «Соловьев Life».

«Мы с дрожью вспоминаем, как мы жили в 90-х. Когда сейчас говорят — пенсии маленькие… Да, они маленькие. Но они на порядок больше, чем были. И будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили, про это вы забыли?», — задалась вопросом Симоньян.

Она отметила, что бюджетникам не платили даже зарплаты, отдавали ее шприцами или мухоморами. «Это прекратилось», — подытожила главред RT.
В Госдуме призвали изменить пенсионную систему
Ранее руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис заявил, что низкий размер пенсии в РФ связан с тем, что большинство пожилых граждан в свое время работали неофициально. По его словам, в 90-е годы почти каждый второй россиянин работал «вчерную». Это привело к тому, что у многих людей почти не накопилось пенсионных баллов, необходимых для получения нормальной пенсии.
Видео дня. Уборка снега обернулась расстрелом местных жителей
Ura.Ru: последние новости
Верховный суд РФ рассмотрит дело об отмене медицинских масок Верховный суд РФ рассмотрит дело об отмене медицинских масок Охлобыстин призвал вернуть в РФ смертную казнь. «А деньги на заключенных отдать пенсионерам» Охлобыстин призвал вернуть в РФ смертную казнь. «А деньги на заключенных отдать пенсионерам» Жириновский дал жителям «ледяного» дома в Чебаркуле 1000 рублей. «Больше нет» Жириновский дал жителям «ледяного» дома в Чебаркуле 1000 рублей. «Больше нет»
Комментарии 219
Общество , Маргарита Симоньян , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стадо буйволов бросилось на леопарда и попало на видео
01:01
Стадо буйволов бросилось на леопарда и попало на видео
В мире
Опубликовано видео последствий взрыва в Бордо
00:16
Опубликовано видео последствий взрыва в Бордо
В мире Происшествия
Опубликовано видео пожара в Москве
00:29
Опубликовано видео пожара в Москве
Пожары
Дацик устроил массовую драку в Москве и попал на видео
01:13
Дацик устроил массовую драку в Москве и попал на видео
Происшествия
Гигантская волна в Крыму перевернула лодку с мужчиной и попала на видео
00:20
Гигантская волна в Крыму перевернула лодку с мужчиной и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения упавшего в яму сноубордиста
03:32
Опубликовано видео спасения упавшего в яму сноубордиста
Общество Происшествия
Ford Focus сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
00:33
Ford Focus сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
Происшествия
Освобождение енота из под капота автомобиля сняли на видео
00:32
Освобождение енота из под капота автомобиля сняли на видео
Общество
Полеты МиГ-31БМ над Пермским краем сняли на видео
00:43
Полеты МиГ-31БМ над Пермским краем сняли на видео
Войска
Пожар на нефтезаводе в российском городе попал на видео
00:12
Пожар на нефтезаводе в российском городе попал на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение