Симоньян раскритиковала жалующихся на низкие пенсии россиян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян раскритиковала граждан России , которые жалуются на маленькие пенсии. Ее главным аргументом в защиту пенсионной системы РФ стало то, что в 90-х годах выплат совсем не было. Своим мнением журналистка поделилась в эфире YouTube программы «Соловьев Life».

«Мы с дрожью вспоминаем, как мы жили в 90-х. Когда сейчас говорят — пенсии маленькие… Да, они маленькие. Но они на порядок больше, чем были. И будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили, про это вы забыли?», — задалась вопросом Симоньян.

Она отметила, что бюджетникам не платили даже зарплаты, отдавали ее шприцами или мухоморами. «Это прекратилось», — подытожила главред RT.

Ранее руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис заявил, что низкий размер пенсии в РФ связан с тем, что большинство пожилых граждан в свое время работали неофициально. По его словам, в 90-е годы почти каждый второй россиянин работал «вчерную». Это привело к тому, что у многих людей почти не накопилось пенсионных баллов, необходимых для получения нормальной пенсии.