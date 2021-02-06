Устроившей акцию в поддержку Путина компании вынесли предупреждение 

"Министерством общественной безопасности Свердловской области до инициаторов мероприятия доведена информация о наличии признаков несоблюдения положений федерального законодательства, регламентирующего организацию и проведение массовых публичных мероприятий, и о недопустимости нарушения действующих нормативно-правовых актов в указанной сфере", — сказали в департаменте.