Устроившей акцию в поддержку Путина компании вынесли предупреждение 

Министерство общественной безопасности Свердловской области выпустило предупреждение частной компании в Екатеринбурге в связи с организацией массовой акции в поддержку президента РФ Владимира Путина, сообщили РИА Новости в субботу в департаменте информполитики региона.
Ранее в интернете появился ролик, снятый компанией "Сима-ленд", на кадрах сотрудники компании, размахивая российскими триколорами, выстраиваются в надпись "Путин — наш президент". В акции приняли участие сотни человек.
"Министерством общественной безопасности Свердловской области до инициаторов мероприятия доведена информация о наличии признаков несоблюдения положений федерального законодательства, регламентирующего организацию и проведение массовых публичных мероприятий, и о недопустимости нарушения действующих нормативно-правовых актов в указанной сфере", — сказали в департаменте.