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Москва

Соловьев объяснил отказ Амстердама расследовать причастность Киева к делу MH17 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Шаг Амстердама по делу MH17 Соловьев счел «козьей мордой» Москве
Фото: ТАСС
Отказ Нидерландов проводить расследование о причастности Украины к крушению малазийского Boeing рейса MH17 в 2014 году не стал неожиданностью, так как Европа изначально хотела обвинить в катастрофе Россию. Этим шагом Амстердам показал Москве «козью морду», заявил телеведущий Владимир Соловьев.

«Все напоминает классику: Киев, конечно, негодяй, но это наш негодяй… Они же не нам, по большому счету, показали козью морду. Они собственному парламенту показали козью морду. То есть это показывает, насколько силы, которые руководят этим процессом, выше, чем даже несчастный парламент Голландии», — цитирует Соловьева «Царьград».

Как считает журналист, решение в отношении России было принято еще в то момент, «когда падали обломки» самолета. По мнению телеведущего, суд Нидерландов будет продолжать делать вид, что в деле MH17 до сих пор нет ясности.
Нидерланды отказались от ранее инициированного расследования по делу MH17
Ранее правительство Нидерландов заявило, что нет достаточно убедительных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году.
Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.
8 июня в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде было заявлено, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также стало известно, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу крушения самолета.
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Общество , Владимир Соловьев , Boeing , Царьград ТВ , Амстердам , Киев , Москва , Нидерланды
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