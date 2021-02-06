Шаг Амстердама по делу MH17 Соловьев счел «козьей мордой» Москве

«Все напоминает классику: Киев, конечно, негодяй, но это наш негодяй… Они же не нам, по большому счету, показали козью морду. Они собственному парламенту показали козью морду. То есть это показывает, насколько силы, которые руководят этим процессом, выше, чем даже несчастный парламент Голландии», — цитирует Соловьева «Царьград».