Московский Музей истории ГУЛАГа получил премию Совета Европы , которую присваивают учреждениям, способствующим преодолению социальных и политических барьеров и сохранению культурного наследия. Как отметили в комитете по культуре Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), музей «документирует массовые репрессии и выступает за политическую свободу», рассказывая о преступлениях государства и о том, как жертвы режима «сохраняли своё достоинство в бесчеловечных условиях».

Программы музея направлены на раскрытие истории и активизацию памяти с целью укрепления устойчивости гражданского общества и его сопротивления политическим репрессиям и нарушениям прав человека сегодня и в будущем, — говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ.

По мнению представителя комитета по присуждению премии Роберто Рампи, сотрудники Музея истории ГУЛАГа устанавливают чёткие связи трагического прошлого с актуальными правозащитными проблемами и это может служить образцом для других культурных учреждений Европы.

Музей истории ГУЛАГа основал в 2001 году историк, публицист и общественный деятель Антон Антонов-Овсеенко, прошедший через сталинские лагеря как сын «врага народа». Первая экспозиция была открыта в 2004 году в здании на Петровке, позже музею выделили более просторное помещение в 1-м Самотёчном переулке. Открытие постоянной экспозиции «ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны» состоялось 10 декабря 2018 года, в день 70-летия Всеобщей декларации прав человека.

Премию Совета Европы ежегодно вручают уже более 40 лет. Ранее её получили Музей секретного наблюдения в Албании, Музей связи в Швейцарии и Музей военного детства в Сараево.

Как писал NEWS.ru, с тезисом, что эпоха СССР была лучшим временем в истории страны, согласны 75% опрошенных. Не согласились с этим утверждением в общей сложности 18% респондентов, ещё шесть не смогли определиться. Вспоминая о «золотых» советских годах, люди чаще всего говорили, что тогда было больше стабильности и уверенности в завтрашнем дне, а также вспоминали о хороших временах и своей молодости или детстве. Упоминали в основном советскую идеологию, дружбу народов, качественные дешёвые товары, доступную медицину и образование, социальную справедливость. О негативных явлениях вроде ГУЛАГа, «железного занавеса» и дефицита в общей сложности вспомнили лишь 8%. При этом подавляющее большинство сказало, что знает об этой эпохе по личному опыту жизни в Советском Союзе или от близких родственников.