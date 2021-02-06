В РПЦ выступили за блокировку соцсетей из-за мата 

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что весь русскоязычный сегмент интернета должен отказаться от обсценной лексики.

«Я думаю, что вполне можно ввести такую систему в русскоязычном интернете, которая не позволяла бы матерным словам ни звучать, ни появляться в печатном виде», — подчеркнул священнослужитель в эфире телеканала «Россия 24».

Он назвал использование табуирования лексики очень серьёзной болезнью и отметил, что матерные выражения используют в государственных органах, в армии и в органах правопорядка. «На всех этих уровнях необходимо заботиться о том, чтобы полностью искоренить матерную лексику», — сказал Иларион.