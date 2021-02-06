Актриса отсудила 1,5 миллиона за увольнение и вернула себе работу

Актриса Рената Сотириади через суд вернула себе работу в Театре на Таганке, откуда её уволили после конфликта с руководством.

Разбирательства длились шесть лет. Как сообщил ТАСС, Мосгорсуд постановил восстановить Сотириади в должности заместителя директора по малой сцене. Также театр должен выплатить актрисе 10 000 рублей за моральный вред и среднюю зарплату за время её вынужденного отсутствия на работе — суммарно 1,5 млн рублей.

Театр на Таганке уволил Сотириади в рамках сокращения числа работников. Но суд выяснил, что актриса была на тот момент беременна и ей не предложили альтернативную должность в театре, хотя должны были по закону.

Конфликт Ренаты Сотириади с руководством театра начался ещё в 2014 году. Тогда она дала интервью телеканалу «Культура», в котором раскритиковала изменения, произошедшие «на Таганке» после ухода художественного руководителя и директора Юрия Любимова

После этого Сотириади уволили, и она перешла на работу во МХАТ. Но она решила вернуться в Театр на Таганке через суд. Иск актрисы отклоняли дважды, пока она не подала жалобу в Мосгорсуд.