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Россиянка отсудила 1,5 млн рублей за увольнение. И вернула себе работу 

Секрет Фирмы и ещё 2 1 час назад
Актриса отсудила 1,5 миллиона за увольнение и вернула себе работу
Фото: ТАСС
Актриса Рената Сотириади через суд вернула себе работу в Театре на Таганке, откуда её уволили после конфликта с руководством.
Разбирательства длились шесть лет. Как сообщил ТАСС, Мосгорсуд постановил восстановить Сотириади в должности заместителя директора по малой сцене. Также театр должен выплатить актрисе 10 000 рублей за моральный вред и среднюю зарплату за время её вынужденного отсутствия на работе — суммарно 1,5 млн рублей.
Театр на Таганке уволил Сотириади в рамках сокращения числа работников. Но суд выяснил, что актриса была на тот момент беременна и ей не предложили альтернативную должность в театре, хотя должны были по закону.
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Конфликт Ренаты Сотириади с руководством театра начался ещё в 2014 году. Тогда она дала интервью телеканалу «Культура», в котором раскритиковала изменения, произошедшие «на Таганке» после ухода художественного руководителя и директора Юрия Любимова.
После этого Сотириади уволили, и она перешла на работу во МХАТ. Но она решила вернуться в Театр на Таганке через суд. Иск актрисы отклоняли дважды, пока она не подала жалобу в Мосгорсуд.
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Общество , Юрий Любимов , Рената Сотириади , Мосгорсуд , Томск , Томская Область
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