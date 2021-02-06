Россия до июня может вакцинировать от коронавируса всех желающих, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Знаете, безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия — фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят", — заявил Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 1".
В США и европейских странах, утверждает он, массовая вакцинация запланирована на начало осени. Поэтому россияне, заключает Дмитриев, получили "великую привилегию", поскольку фокус производители делают именно на Россию.
"На иностранные рынки поставляется ну очень небольшие количества пока. И, в том числе, мы активно запускаем и, в том числе, поставляем с зарубежных площадок РФПИ", — добавил он.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат стал первым в мире по профилактике COVID-19.
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