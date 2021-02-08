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Глава Приамурья отметил спад пандемии COVID-19 в регионе 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
Глава Приамурья отметил спад пандемии COVID-19 в регионе
Фото: РИА Новости
Пандемия COVID-19 в Амурской области идёт на спад, в планах снять ограничения для работы общепита, сообщил в понедельник губернатор региона Василий Орлов.

"Пандемия идёт на спад, в целом в стране, у нас в регионе. У нас менее 80 случаев ежедневно регистрируется, это хороший показатель, если брать в сравнении с другими дальневосточными регионами, то мы восьмое место занимаем по количеству заболевших в пересчёте на 1000 жителей", — сообщил Орлов в прямом эфире в Instagram.

Он добавил, что пока в области "нет гриппа", меньше, чем в прошлом году, регистрируется случаев ОРВИ, но, по словам Орлова, расслабляться не надо.

"Мы постепенно возвращаем к полноценному режиму работы медицинские учреждения, которые были задействованы как ковидные госпитали, по прививкам — на сегодняшний день у нас в регионе 20 тысяч прививок (поступило), 15 тысяч человек первым компонентом уже провакцинированы, ещё ждём две партии по 7 тысяч. Система под вакцинирование развернута", — сказал Орлов.

По словам губернатора, экономика в регионе работает "почти в полноценном режиме".

"Мы не закрывались так жестко, как другие регионы, у нас все крупные инвестиционные проекты идут в графике. У нас пока действует ограничение на общепит до 23 часов (время работы), но я рассчитываю, что на одном из ближайших штабов мы совместно с Роспотребнадзором примем решение о смягчении", — добавил глава Приамурья.

Всего в Амурской области, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 20 062 случая COVID-19.
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Общество , Василий Орлов , Роспотребнадзор , Москва
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