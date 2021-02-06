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Москва

Стрелков предрек унижение России перед китайскими инженерами 

Майк Габриелян 1 час назад
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что России придется унижаться перед Китаем и учиться у него передовым технологиям.
Так Стрелков прокомментировал в соцсетях известие, что на рынке Китая появился электромобиль в полтора раза дешевле Lada Granta.

«Возможно, спустя несколько лет Москве придется просить Пекин о массовом обучении специалистов на постоянной основе по всем основным инженерно-техническим специальностям…» — написал Стрелков.

По его словам, он не уверен, что китайские власти согласятся обучать «совершенно одичавших за 30 лет граждан страны», которая когда-то первой отправила человека в космос.
Стрелков назвал исход войны в Донбассе
В комментариях пользователи пишут, что история нашей Родины показывает, что «мы были способны к быстрым технологическим рывкам». Также есть мнение, что Россия должна провести индустриализацию.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ярославских ученых осудили за незаконную передачу Китаю военных технологий.
Комментарии 233
Общество , Видео , Игорь Стрелков
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