Стрелков предрек унижение России перед китайскими инженерами 

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что России придется унижаться перед Китаем и учиться у него передовым технологиям.
Так Стрелков прокомментировал в соцсетях известие, что на рынке Китая появился электромобиль в полтора раза дешевле Lada Granta.
«Возможно, спустя несколько лет Москве придется просить Пекин о массовом обучении специалистов на постоянной основе по всем основным инженерно-техническим специальностям…» — написал Стрелков.
По его словам, он не уверен, что китайские власти согласятся обучать «совершенно одичавших за 30 лет граждан страны», которая когда-то первой отправила человека в космос.
В комментариях пользователи пишут, что история нашей Родины показывает, что «мы были способны к быстрым технологическим рывкам». Также есть мнение, что Россия должна провести индустриализацию.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ярославских ученых осудили за незаконную передачу Китаю военных технологий.