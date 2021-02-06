Стрелков предрек унижение России перед китайскими инженерами 

Так Стрелков прокомментировал в соцсетях известие, что на рынке Китая появился электромобиль в полтора раза дешевле Lada Granta.

«Возможно, спустя несколько лет Москве придется просить Пекин о массовом обучении специалистов на постоянной основе по всем основным инженерно-техническим специальностям…» — написал Стрелков.

По его словам, он не уверен, что китайские власти согласятся обучать «совершенно одичавших за 30 лет граждан страны», которая когда-то первой отправила человека в космос.

В комментариях пользователи пишут, что история нашей Родины показывает, что «мы были способны к быстрым технологическим рывкам». Также есть мнение, что Россия должна провести индустриализацию.