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В России выявили 15 916 новых случаев коронавируса 

Москва24 и ещё 15 1 час назад
В России выявили 15 916 новых случаев коронавируса
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние сутки в России подтвердили 15 916 новых случаев коронавируса. При этом без клинических проявлений COVID-19 выявили у 1 590 человек, сообщает Оперштаб.
В Москве зафиксировано 1 728 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге — 1 551, в Московской области — 912, в Нижегородской области — 465, в Воронежской области — 368.
Всего в РФ зарегистрировано 3 983 197 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки сохраняется в Республике Тыва и Ненецком АО — 0,1%. Еще в ряде регионов этот показатель держится на уровне 0,2%.
Также сообщается, что за последние сутки умерли 407 пациентов с коронавирусом, при этом выздоровел 15 881. Ранее главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех заявил, что при появлении четырех симптомов коронавируса следует срочно обратиться к врачу. Это боль в груди, проблемы с дыханием и речью или трудности с передвижением.
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