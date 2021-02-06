Врач объяснил, когда можно прививаться переболевшим COVID-19

У тех, кто уже переболел коронавирусом, вырабатываются антитела, однако они остаются в организме не навсегда. О том, когда в таком случае лучше будет сделать прививку, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
По его словам, вакцинация показана будет более чем через год после текущей волны заболеваемости. «Будет значительное снижение иммунитета у людей, которые переболели в легкой форме или бессимптомно», — отметил специалист в беседе с РИА Новости.
Напомним, во многих странах мира, в том числе и в России, проходит массовая вакцинация от коронавируса. Прививку может сделать любой желающий при отсутствии противопоказаний. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предположил, что массовая вакцинация может завершиться к июню. «Мы полагаем, что США и Европа закончат вакцинацию к сентябрю этого года. Многие другие страны будут вакцинировать население и в этом, и в следующем году», — добавил он.
Ранее российские ученые рассказали, когда заболеваемость COVID-19 в стране пойдет на спад. Согласно их прогнозам, в Москве нулевой уровень заболеваемости, возможно, будет достигнут к концу апреля, а в целом по стране — в первой декаде мая. Главным условием и в этом случае называют высокие темпы вакцинации граждан.