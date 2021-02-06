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Москва

Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России 

РИА Новости и ещё 2 18 минут назад
В России сохранилась вероятность третьей волны коронавируса
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Третья волна заболеваемости COVID-19 может произойти в России в апреле, но пик ее будет заметно ниже, чем у второй волны, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"Прогнозируется также третья волна, которая начнется в середине весны. Пик третьей волны будет меньше, чем две предыдущие, так как уже существенная часть населения переболела. Есть возможность нивелировать следующую волну, если около 70% населения будут привиты", — сказал Тавадян.

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Общество , РИА Новости , Москва
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