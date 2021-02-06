В России сохранилась вероятность третьей волны коронавируса

"Прогнозируется также третья волна, которая начнется в середине весны. Пик третьей волны будет меньше, чем две предыдущие, так как уже существенная часть населения переболела. Есть возможность нивелировать следующую волну, если около 70% населения будут привиты", — сказал Тавадян.