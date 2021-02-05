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Суточная госпитализация в Петербурге показала рекордное падение 

ИА Regnum 39 минут назад
Суточная госпитализация в Петербурге показала рекордное падение
Фото: РИА Новости
Показатель суточной госпитализации взрослых с COVID-19 и пневмониями в Петербурге показал рекордное падение с прошлой пятницы, 29 января. Об этом 5 февраля сообщили в городском координационном совете по борьбе с коронавирусом.
Число госпитализируемых в сутки за неделю сократилось на 28% — с 610 до 436 человек. Упало на 13,2% и число пациентов на амбулаторном лечении по сравнению с 29 января.

«Интенсивность распространения новой коронавирусной инфекции продолжает снижаться. Снижение идет медленнее, чем это было в первую волну эпидемии и со сравнительно большей «высоты», но четко прослеживается с начала января 2021 года по сегодняшний день», — уточнили в совете.

Кроме того, в Мариинской больнице открывается 588 коек для неинфекционных больных: с 6 февраля эта больница начнет принимать пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения.
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