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Мантуров: Россия обеспечена препаратами от COVID-19 

Российская Газета 1 час назад
Мантуров: Россия обеспечена препаратами от COVID-19
Фото: РИА Новости
Система здравоохранения России полностью обеспечена препаратами для профилактики и лечения коронавируса, отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

"Потребность системы здравоохранения в препаратах для профилактики и лечения коронавируса сейчас обеспечивается полностью и в стационарном, и в амбулаторном, и в аптечном сегментах. В 90% случаев речь идет именно о собственном производстве, которое позволяет закрывать потребность с запасом", — говорится в сообщении Минпромторга, со ссылкой на заявление Дениса Мантурова, сделанное в ходе рабочей поездки в Мордовию.

На заводе "Биохимик", который посетил министр в 2020 году, был разработан и произведен препарат от коронавирусной инфекции — "Арепливир" (международное непатентованное наименование — фавипиравир). Как сообщает ведомство, с сентября завод увеличил объем производства препарата в 10 раз, до 1 млн упаковок препарата в месяц, и планирует удвоить объемы производства.

"Запуск новой линии на "Биохимике" — это неоценимый вклад российской промышленности в борьбу с ковидом. Здесь будет осуществляться, в том числе производство антикоагулянтов, остро востребованных для лечения новой коронавирусной инфекции: эноксапарина натрия и надропарина кальция", — приводятся в сообщении слова министра.

Как ранее сообщала "РГ", по некоторым позициям антиковидной тематики российская промышленность нарастила объемы на 1000%.
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Общество , Денис Мантуров , Минпромторг , Республика Мордовия
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