Мантуров: Россия обеспечена препаратами от COVID-19 

"Потребность системы здравоохранения в препаратах для профилактики и лечения коронавируса сейчас обеспечивается полностью и в стационарном, и в амбулаторном, и в аптечном сегментах. В 90% случаев речь идет именно о собственном производстве, которое позволяет закрывать потребность с запасом", — говорится в сообщении Минпромторга, со ссылкой на заявление Дениса Мантурова, сделанное в ходе рабочей поездки в Мордовию.