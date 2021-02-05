В «ЛизаАлерт» призвали изменить законопроект об определении местоположения пропавших людей 

«В том виде, в котором он там лежит, он позволит спасти до 10% из тех, кто нуждается, а наша задача написать такие поправки, которые помогут спасти вовремя 70% процентов и более, и убедить в этом общественность и все ведомства. Еще важно, чтобы этот законопроект с поправками был принят всеми инстанциями», — заявил Сергеев.