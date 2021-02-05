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В «ЛизаАлерт» призвали изменить законопроект об определении местоположения пропавших людей 

Вероника Полынина 1 час назад
В «ЛизаАлерт» призвали изменить законопроект об определении местоположения пропавших людей
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Краснодарского края
Председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев призвал изменить законопроект об определении местоположения пропавших людей, чтобы с его помощью можно было спасти более 70% пропавших.

«В том виде, в котором он там лежит, он позволит спасти до 10% из тех, кто нуждается, а наша задача написать такие поправки, которые помогут спасти вовремя 70% процентов и более, и убедить в этом общественность и все ведомства. Еще важно, чтобы этот законопроект с поправками был принят всеми инстанциями», — заявил Сергеев.

По словам спасателя, серьезную загвоздку процессу внесения поправок в законопроект представляют «расширенные толкования понятий или отсутствие нормальных толкований» тайны связи.

«Инициатива Минцифры — определить, что именно попадает под тайну связи таким образом, чтобы никто и никогда не смог получить ваших разговоров и переписок, но мы знали где находится ваш телефон, когда вы в беде», — пояснил Сергеев.

Он призвал граждан активно участвовать в общественных обсуждениях законопроекта, чтобы поисковые отряды смогли получить инструмент спасения, а любые способы нецелевого применения закона стали бы исключены.
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Комментарии
Общество , Григорий Сергеев
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